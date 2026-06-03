Piccolo Principe | un ponte tra i mondi l’ Asl apre le porte all’inclusione

Notizia in breve

Sabato 6 giugno, presso il Centro sociale “Don Bruno Mariani”, si è svolta una manifestazione dedicata a “Piccolo Principe: un ponte tra i mondi”. L’evento è promosso dall’Asl e mira a promuovere l’inclusione sociale attraverso attività e incontri. Sono stati coinvolti residenti, associazioni e operatori sanitari. La giornata ha previsto laboratori e momenti di confronto, senza interventi di figure istituzionali di rilievo. La partecipazione è stata numerosa, con attenzione alle tematiche di integrazione e comunicazione.