Piccolo Principe | un ponte tra i mondi l’ Asl apre le porte all’inclusione
Sabato 6 giugno, presso il Centro sociale “Don Bruno Mariani”, si è svolta una manifestazione dedicata a “Piccolo Principe: un ponte tra i mondi”. L’evento è promosso dall’Asl e mira a promuovere l’inclusione sociale attraverso attività e incontri. Sono stati coinvolti residenti, associazioni e operatori sanitari. La giornata ha previsto laboratori e momenti di confronto, senza interventi di figure istituzionali di rilievo. La partecipazione è stata numerosa, con attenzione alle tematiche di integrazione e comunicazione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Sabato 6 giugno, presso il Centro sociale “Don Bruno Mariani” l’appuntamento, promosso dall’Asl Avellino con l’UOC Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza, che vedrà sul palco adolescenti e adulti con Disturbo dello Spettro Autistico (DSA) L’essenziale è invisibile agli occhi. Il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry rivive nello spettacolo teatrale “ Piccolo Principe: un ponte tra i mondi” in scena sabato 6 giugno, alle ore 18, presso il Centro Sociale “Don Bruno Mariani” di Sant’Angelo dei Lombardi. La rappresentazione teatrale, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere, patrocinata dal Comune... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Jupiter Transit in Cancer 2026 | All 12 Signs Predictions | Vedic Astrology
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: “Piccolo Principe: un ponte tra i mondi”, a Sant’Angelo dei Lombardi va in scena il teatro inclusivo del Progetto “Sipario”
Il Principe di Savoia apre le porte a BarbieDal 15 aprile e per tutta la settimana della design week, la suite numero 306 di un noto hotel di Milano sarà aperta a un ospite particolare.
Temi più discussi: Auto, la nuova Bugatti W16 Mistral che omaggia Il Piccolo Principe. FOTO; Un'auto speciale che omaggia un capolavoro della letteratura mondiale; La supercar Bugatti W16 Mistral è ispirata al romanzo Il Piccolo Principe.; COMUNE DI TRENTO * LA SCUOLA D'INFANZIA DI CRISTO RE SOSTITUISCE L'ACERO NEGUNDO, RIMOSSO PER DANNEGGIAMENTO RADICALE.
Ieri, giovedì 21 maggio, un nuovo appuntamento del progetto ponte tra la Scuola dell'Infanzia L'Aquilone e il Nido Integrato Il Piccolo Principe. Un'esperienza di pittura coinvolgente! facebook
Piccolo Principe: un ponte tra i mondi. A Sant’Angelo dei Lombardi va in scena il teatro inclusivo del Progetto SiparioL’essenziale è invisibile agli occhi. Il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry rivive nello spettacolo teatrale Piccolo Principe: un ponte tra i mondi in scena sabato 6 giugno, alle ore 18, presso ... irpinianews.it
Il Piccolo Principe, un’edizione per farlo conoscere ai più piccoliIl capolavoro della letteratura Il Piccolo Principe scritto da Antoine de Saint-Exupery (quest’anno ricorre l’80° della morte avvenuta il 31 luglio 1944) è stato adattato in un’edizione speciale per ... ecodibergamo.it