Perugia dramma in carcere | detenuto chiama la madre e poi si uccide in cella
Nel pomeriggio del 2 giugno, un detenuto di circa 30 anni si è tolto la vita nella sua cella all’interno di una casa circondariale. Prima di compiere il gesto, ha chiamato la madre. La notizia è stata diffusa dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che ha riferito che l’uomo si trovava in sezione con una posizione di appellante.
Il Sappe, sindacato autonomo polizia penitenziaria, dà notizia “dell’ennesimo dramma consumatosi all’interno della casa circondariale di Capanne” nel pomeriggio del 2 giugnoIl sindacato spiega che “un detenuto italiano di circa 30 anni, in posizione giuridica di appellante e ubicato in sezione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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