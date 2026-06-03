Perugia dramma in carcere | detenuto chiama la madre e poi si uccide in cella

Notizia in breve

Nel pomeriggio del 2 giugno, un detenuto di circa 30 anni si è tolto la vita nella sua cella all’interno di una casa circondariale. Prima di compiere il gesto, ha chiamato la madre. La notizia è stata diffusa dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che ha riferito che l’uomo si trovava in sezione con una posizione di appellante.