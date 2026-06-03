I book club sono diventati popolari come attività di gruppo, trasformando la tradizione privata della lettura in un’esperienza condivisa. Eventi come i “reading weekend” e i “reading retreat” riuniscono persone per discutere di libri in ambienti dedicati. Questa evoluzione ha portato a incontri regolari e a un senso di comunità tra i partecipanti. La condivisione delle opinioni e delle interpretazioni favorisce l’interesse verso la lettura e rafforza i legami tra i membri.

Questo articolo sui book club è pubblicato sul numero 24-25 di Vanity Fair in edicola fino al 16 giugno 2026. Google registra «reading weekend» come uno dei termini a crescita più rapida del 2026, le ricerche Pinterest per «book club retreat» sono salite del 265 per cento e negli Stati Uniti i ritiri di lettura vendono pacchetti da 900 a 4 mila dollari, con yoga all’alba, silenzio obbligatorio e consegna dello smartphone all’ingresso. Quella che per secoli è stata la più privata delle attività, che richiedeva una poltrona, una lampada e l’assenza di chiunque altro, è diventata un’esperienza collettiva. Abbiamo organizzato diversi Book Party anche noi, in Italia, e abbiamo capito perché funzionano così bene. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché i book club funzionano così bene?

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