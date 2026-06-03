L’ok alla grazia per Nicole Minetti è stato concesso perché non ci sono prove di feste con droga e sesso con il compagno. Le indagini difensive e le dichiarazioni di persone informate sui fatti smentiscono queste accuse. La decisione si basa anche sulla presenza necessaria della madre con il figlio, che è gravemente malato, e sulla regolare adozione del bambino. Non risultano prove di comportamenti illeciti legati a feste o adozioni irregolari.

Milano – Risultano “smentite” da “numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive” e dalle “dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Nicole Minetti ” con il compagno G iuseppe Cipriani. A loro carico non sono emerse “segnalazioni di reato o pendenze giudiziarie o coinvolgimento in indagini di alcuna natura” in Spagna o in Uruguay. Non risultano neanche “irregolarità nel procedimento di adozione del minore” in Uruguay, con una sentenza riconosciuta in Italia dal Tribunale di Venezia, e dagli accertamenti è confermato il “grave quadro sanitario” del bambino “in cura al Boston Children’s Hospital” con un percorso che “richiede la presenza della madre” adottiva “in occasione dei controlli e terapie”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Perché c’è l’ok alla grazia per Nicole Minetti: niente festini, adozione regolare e presenza necessaria della madre con il figlio “gravemente malato”

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