Perché Belen Rodriguez non condurrà L’Isola dei Famosi 2026 | il vero motivo dello stop a Mediaset

Belen Rodriguez non condurrà L’Isola dei Famosi 2026. Dopo settimane di trattative, Mediaset ha deciso di non confermare il suo coinvolgimento. La produzione ha scelto di affidare il ruolo a Selvaggia Lucarelli. La scelta è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi dello stop. La Rodriguez non sarà presente nel cast della prossima edizione del reality.

Per settimane il nome di Belen Rodriguez era stato in pole position per la conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2026, poi improvvisamente la trattativa si è bloccata e Mediaset avrebbe affidato il ruolo a Selvaggia Lucarelli. Secondo la ricostruzione del giornalista Gabriele Parpiglia, il motivo principale della rottura sarebbe il budget: Mediaset avrebbe comunicato alla showgirl che non erano disponibili le risorse economiche per garantirle l’intero team di fiducia che la segue abitualmente, inclusi truccatori, parrucchieri e stylist. Per una professionista abituata a lavorare con una squadra consolidata, questa limitazione avrebbe rappresentato un ostacolo decisivo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Belen Rodriguez non condurrà l'Isola dei famosi la reazione della showgirl

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