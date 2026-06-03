Per il post Sommer spunta l’idea Kepa Arrizabalaga | l’esperto spagnolo dell’Arsenal nei radar di Marotta
Per il post di portiere, la dirigenza dell’Inter considera Kepa Arrizabalaga, attualmente in forza all’Arsenal, come possibile rinforzo. L’estremo difensore spagnolo, con esperienza internazionale, sarebbe una soluzione per rafforzare il reparto e affiancare i giovani portieri già presenti in rosa. La trattativa non è ancora ufficiale e sono in corso valutazioni interne.
di Lorenzo Vezzaro Il portiere Kepa Arrizabalaga rappresenta il profilo internazionale ideale per garantire esperienza e affiancare i giovani nerazzurri. In casa Inter si continuano a valutare con grande attenzione diversi profili strategici per il delicato ruolo di portiere del futuro, con l’obiettivo di individuare l’erede designato di Yann Sommer. Tra i vari nomi emersi in queste ultime settimane di mercato, è spuntata una pista internazionale di assoluto spessore che porta direttamente a Kepa Arrizabalaga, attuale estremo difensore dell’ Arsenal. Lo spagnolo risponde perfettamente all’identikit tracciato dalla dirigenza di viale della Liberazione per blindare i pali della porta nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
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