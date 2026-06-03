Per il post Sommer spunta l’idea Kepa Arrizabalaga | l’esperto spagnolo dell’Arsenal nei radar di Marotta

Notizia in breve

Per il post di portiere, la dirigenza dell’Inter considera Kepa Arrizabalaga, attualmente in forza all’Arsenal, come possibile rinforzo. L’estremo difensore spagnolo, con esperienza internazionale, sarebbe una soluzione per rafforzare il reparto e affiancare i giovani portieri già presenti in rosa. La trattativa non è ancora ufficiale e sono in corso valutazioni interne.