Per i Mondiali c’è anche Post Partita

La prossima settimana inizieranno i Mondiali maschili di calcio, che si giocheranno per la prima volta in tre paesi (Canada, Stati Uniti e Messico) e per la prima volta con 48 squadre. Tra queste, probabilmente lo ricordate, non ci sarà l’Italia. Ci siamo tristemente abituati a seguire i Mondiali senza la Nazionale e, forse anche per questo, ad apprezzare meglio le tante storie che un torneo del genere porta. Al Post seguiremo i Mondiali sul sito, con articoli e approfondimenti, ma quest’anno anche con una newsletter: si chiamerà Post Partita, perché il gioco di parole era troppo invitante e perché arriverà letteralmente dopo le partite, che si giocano soprattutto quando in Italia è notte (le ultime finiranno a volte verso le 8, ma più spesso per le 6). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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ITALIA ELIMINATA DAI MONDIALI! ANCHE IN 11 BOSNIA GIOCAVA MEGLIO!

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