La lista “Per” ha ottenuto il sostegno di sei sindaci eletti al primo turno, tra cui quella di Ercolano, dove ha superato il 1% dei voti. La presenza di questa formazione si è consolidata nelle amministrazioni locali, rafforzando la sua presenza nelle istituzioni. Ora, punta a rafforzare la sua posizione anche nei ballottaggi, con l’obiettivo di aumentare l’influenza politica a livello territoriale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Contributo di “Per” a sei sindaci eletti al primo turno – A Ercolano la lista Per riceve oltre 1.200 voti, pari al 5%, eleggendo in Consiglio Comunale Mimmo De Vito. Auguri alla neoeletta sindaca Antonietta Garzia. A Melito la lista Per riceve quasi 1.000 voti, pari al 6%, eleggendo in Consiglio Comunale Alessandro Guarino. Auguri alla neoeletta sindaca Dominique Pellecchia. A Portici la lista Per riceve quasi 1.500 voti, pari al 5%, eleggendo in Consiglio Comunale Luigi Ciliberti. Auguri al neoeletto sindaco Claudio Teodonno. A San Giorgio a Cremano la lista PER riceve quasi 1.000 voti, più del 4%, eleggendo in Consiglio Comunale Giovanni Caiazzo, il nostro eletto più giovane, 23 anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Per’ entra nelle istituzioni e adesso punta a consolidarsi nei ballottaggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Frasi shock contro Elly Schlein, Debora Piazza di dimette: il Partito popolare del Nord entra nelle istituzioniDebora Piazza, ex dirigente della Lega e consigliera comunale, si è dimessa dal partito.

Frasi shock contro Elly Schlein, Debora Piazza si dimette: il Partito popolare del Nord entra nelle istituzioniDebora Piazza si dimette dalla carica di consigliera comunale e dall’incarico di dirigente della Lega.

Temi più discussi: IL BILANCIO - FARE, la nuova generazione che entra nelle istituzioni: quattro eletti nei comuni della provincia di Caserta; ZLS e Zona Franca Doganale, a Savona il confronto tra istituzioni e stakeholder; Frasi shock contro Elly Schlein, Debora Piazza si dimette: il Partito popolare del Nord entra nelle istituzioni; Cristina Mercuri MW entra nel Membership Committee dell’Institute of Masters of Wine.

A Catanzaro L’inclusione che libera il coraggio entra nelle scuole. #ConvegnoInclusione #BenessereGiovanile #SportLegalità #ProblematicheAdolescenti #Scuola #Testimonianze #Esperti #Istituzioni #Catanzaro #PinoMaddaloni ? metisonline.org/2026/ x.com

Frasi shock contro Elly Schlein, Debora Piazza di dimette: il Partito popolare del Nord entra nelle istituzioniIl primo dei non eletti della lista lista ‘Ieri, Oggi, Domani Barzanò’ è Lucas Casati, che non aderisce alla Lega ma al partito dell’ex ministro Castelli ... msn.com

La destra vuole indebolire la fiducia nelle istituzioni: perché a Meloni serve un nemico per mantenere il potere?Come è perché Meloni ha bisogno di una perenne costruzione politica dell’odio, e di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni: magistrati e giornalisti sono il nemico perfetto, perché quando ... fanpage.it