Trasferire la pensione in Tunisia permette di usufruire di un abbattimento dell’80% sui redditi da pensione. Si parla anche di un’aliquota al 7%, ma questa rappresenta un mito, poiché non corrisponde alla realtà delle normative fiscali vigenti. La procedura di trasferimento e le agevolazioni fiscali sono attualmente oggetto di attenzione tra chi pianifica la propria pensione all’estero.

Trasferire la propria pensione in Tunisia è diventata, negli ultimi anni, una delle strategie di pianificazione finanziaria più discusse e adottate dai contribuenti italiani. Mentre altre destinazioni storiche del Mediterraneo, come il Portogallo o la Grecia, hanno progressivamente modificato o ridotto i propri incentivi per i nuovi residenti, il Paese nordafricano ha mantenuto una legislazione estremamente favorevole. Per molti pensionati Inps, questa scelta non rappresenta solo un cambio di vita radicale, ma una vera e propria operazione di salvaguardia del proprio patrimonio e del tenore di vita. Pensione in Tunisia: l’abbattimento dell’80% dell’imponibile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Pensione in Tunisia, come funziona l’abbattimento dell’80% e il mito dell’aliquota al 7%

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