Paura al centro commerciale | una bimba resta chiusa in un armadietto

Notizia in breve

Nel pomeriggio di ieri, martedì 2 giugno, al centro commerciale Waltherpark a Bolzano, una bambina è rimasta accidentalmente chiusa dentro un armadietto. L’incidente si è verificato in un momento di normale attività, causando momenti di preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno aperto l’armadietto e liberato la bambina senza riportare ferite. Non sono stati segnalati altri danni o conseguenze.