Paura al centro commerciale | una bimba resta chiusa in un armadietto
Nel pomeriggio di ieri, martedì 2 giugno, al centro commerciale Waltherpark a Bolzano, una bambina è rimasta accidentalmente chiusa dentro un armadietto. L’incidente si è verificato in un momento di normale attività, causando momenti di preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno aperto l’armadietto e liberato la bambina senza riportare ferite. Non sono stati segnalati altri danni o conseguenze.
Momenti decisamente concitati quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, martedì 2 giugno, al centro commerciale Waltherpark a Bolzano a causa di un inconveniente piuttosto inconsueto: secondo quanto riporta la Rai dell’Alto Adige, una bambina è rimasta chiusa dentro uno degli armadietti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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