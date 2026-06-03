Passeggiata sotto le stelle L’iniziativa per vivere la natura
Un evento intitolato “Passeggiata sotto le stelle” invita i partecipanti a esplorare la natura di sera. L’iniziativa si svolge in un’area del comune e prevede una camminata notturna per osservare il cielo e le stelle. Non sono stati segnalati cambiamenti atmosferici o condizioni di sicurezza particolari. L’evento mira a coinvolgere la comunità in un’esperienza all’aperto, senza specificare orari o durata precise.
Forse il cielo di Cormano è rimasto come lo vedeva il grande scrittore milanese Alessandro Manzoni, quando trascorreva il suo tempo estivo in Villa Manzoni, a Brusuglio, passeggiando per il suo splendido parco o per il limitrofo centro storico; per riscoprirlo, basterà camminare, per esempio, venerdì per i parchi pubblici di Cormano, in compagnia di amici, per una serata davvero speciale, come accade da qualche anno in città. Con la "Passeggiata sotto le Stelle", organizzata dal Comune di Cormano, si rinnova il tradizionale appuntamento della tarda primavera all’aria aperta, riscoprendo le aree verdi comunali dal quartiere di Brusuglio a quello di Fornasè, oltre al frequentato "Parco dell’Acqua", a pochi metri dal centro storico di Cormano Vecchia, e promuovendo la socializzazione tra le persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Grazie Inge spero che anche tu lo abbia passato con serenità! Anch'io ti auguro la buonanotte e tanti sogni belli! Si sei dimenticata di me!! Non importa facciamo una passeggiata sotto le stelle!a domani! x.com
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