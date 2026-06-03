Passeggiata sotto le stelle L’iniziativa per vivere la natura

Notizia in breve

Un evento intitolato “Passeggiata sotto le stelle” invita i partecipanti a esplorare la natura di sera. L’iniziativa si svolge in un’area del comune e prevede una camminata notturna per osservare il cielo e le stelle. Non sono stati segnalati cambiamenti atmosferici o condizioni di sicurezza particolari. L’evento mira a coinvolgere la comunità in un’esperienza all’aperto, senza specificare orari o durata precise.