Passaretti definitivamente a Firenze ora Latina avrà un nuovo comandante della polizia locale

Da latinatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 3 aprile, Francesco Passaretti è diventato comandante a tempo indeterminato della polizia locale di Firenze. Il Comune di Latina ha annunciato l’avvio di una procedura per selezionare un nuovo comandante. Attualmente, non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui criteri di scelta. La città di Firenze ha ufficializzato la nomina di Passaretti, che ora ricopre il ruolo in modo stabile.

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Dal 3 aprile scorso Francesco Passaretti è diventato comandante a tempo indeterminato della polizia locale di Firenze, e il Comune di Latina bandirà ora una procedura per trovarne uno nuovo. Così l’assessore alla Mobilità e trasporti dell’amministrazione del capoluogo pontino, Gianluca Di Cocco. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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