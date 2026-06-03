Passaretti definitivamente a Firenze ora Latina avrà un nuovo comandante della polizia locale

Notizia in breve

Dal 3 aprile, Francesco Passaretti è diventato comandante a tempo indeterminato della polizia locale di Firenze. Il Comune di Latina ha annunciato l’avvio di una procedura per selezionare un nuovo comandante. Attualmente, non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui criteri di scelta. La città di Firenze ha ufficializzato la nomina di Passaretti, che ora ricopre il ruolo in modo stabile.