Castel Frentano nominato il nuovo comandante della polizia locale

Da chietitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ispettore Antonino Spadano è stato nominato nuovo comandante della polizia locale nel Comune di Castel Frentano. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore. Spadano subentra al precedente comandante. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale. Non sono stati rilasciati commenti ufficiali sulla nomina.

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L’ispettore Antonino Spadano è il nuovo comandante della polizia locale del Comune di Castel Frentano. Con decreto sindacale del 28 maggio, il sindaco Mario Verratti ha proceduto alla nomina. L'incarico, rimasto vacante per mesi dopo la mancata conferma del capitano Francesco Giancristofaro –. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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