Parco Virgiliano prorogata ancora la chiusura | la nuova data
La chiusura del Parco Virgiliano è stata prorogata fino al 26 giugno 2026. La decisione è stata presa dall’area Ambiente del Comune di Napoli, che ha emesso una disposizione dirigenziale. La proroga riguarda l’intera area e si rende necessaria per consentire il completamento di lavori in corso, garantendo condizioni di sicurezza. La chiusura era stata già attuata in precedenza e ora si protrae ulteriormente.
L'area Ambiente del Comune di Napoli, Servizio progettazione e gestione grandi parchi urbani, con una disposizione dirigenziale ha prorogato la chiusura dell’intero Parco Virgiliano fino al 26 giugno 2026 al fine di proseguire le lavorazioni in corso di esecuzione, in condizioni di sicurezza.Ciò. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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