Parco Virgiliano prorogata ancora la chiusura | la nuova data

Notizia in breve

La chiusura del Parco Virgiliano è stata prorogata fino al 26 giugno 2026. La decisione è stata presa dall’area Ambiente del Comune di Napoli, che ha emesso una disposizione dirigenziale. La proroga riguarda l’intera area e si rende necessaria per consentire il completamento di lavori in corso, garantendo condizioni di sicurezza. La chiusura era stata già attuata in precedenza e ora si protrae ulteriormente.