Panthère Noire di Giovanni Raspini mostra di gioielli a Palazzo Colonna
A Palazzo Colonna si sta svolgendo una mostra di gioielli intitolata Panthère Noire, dedicata a un tema felino. L’esposizione si trova nella Coffee House del palazzo e presenta pezzi di Giovanni Raspini. La mostra rappresenta una tappa romana di un evento che si concentra su gioielli ispirati a un bestiario di felini. La mostra è aperta al pubblico e presenta vari gioielli in esposizione.
La Coffee House di Palazzo Colonna ospita la tappa romana di Panthère Noire Gioielli da un bestiario felino. Inaugurazione giovedì 11 giugno e apertura gratuita al pubblico dal 12 al 14 dello stesso mese.Un grande progetto creativo dedicato all’eterna bellezza dei felini: Panthère Noire. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Da Milano a Firenze, Panthère Noire di Giovanni Raspini trasforma il gioiello in scultura
Notizie e thread social correlati
Mostra arte e fotografia alla Coffee House di Palazzo ColonnaUna mostra dedicata all’arte e alla fotografia si svolge presso la Coffee House di Palazzo Colonna, situata nel centro di Roma, vicino a Piazza SS.
Un’opera di Giovanni Raspini al QuirinaleIl 25 aprile 2026, una scultura in bronzo dell’artista Giovanni Raspini, intitolata Magic Boxes, è stata aggiunta al progetto Quirinale contemporaneo.
Argomenti più discussi: Pantere, leopardi e artigianato italiano: il mondo animalier di Giovanni Raspini in mostra; Le novità moda e lifestyle della terza settimana di maggio #ICYMI; Le fashion news di maggio.
Un racconto di forza, mistero e bellezza contemporanea. Scopri Panthère Noire a Milano. #giovanniraspini #panthèrenoire #madeinitaly facebook
Il minimo comune multiplo felino nei gioielli Panthère Noire di Giovanni RaspiniTra artigli di bronzo, texture di pelliccia e la sua antica ossessione, Giovanni Raspini porta in giro per l'Italia 28 creazioni che racchiudono la forza e l'eleganza di tigri e leopardi ... vogue.it