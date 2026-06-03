Panthère Noire di Giovanni Raspini mostra di gioielli a Palazzo Colonna

Da romatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Palazzo Colonna si sta svolgendo una mostra di gioielli intitolata Panthère Noire, dedicata a un tema felino. L’esposizione si trova nella Coffee House del palazzo e presenta pezzi di Giovanni Raspini. La mostra rappresenta una tappa romana di un evento che si concentra su gioielli ispirati a un bestiario di felini. La mostra è aperta al pubblico e presenta vari gioielli in esposizione.

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La Coffee House di Palazzo Colonna ospita la tappa romana di Panthère Noire Gioielli da un bestiario felino. Inaugurazione giovedì 11 giugno e apertura gratuita al pubblico dal 12 al 14 dello stesso mese.Un grande progetto creativo dedicato all’eterna bellezza dei felini: Panthère Noire. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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