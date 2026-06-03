Panthère Noire di Giovanni Raspini mostra di gioielli a Palazzo Colonna

Notizia in breve

A Palazzo Colonna si sta svolgendo una mostra di gioielli intitolata Panthère Noire, dedicata a un tema felino. L’esposizione si trova nella Coffee House del palazzo e presenta pezzi di Giovanni Raspini. La mostra rappresenta una tappa romana di un evento che si concentra su gioielli ispirati a un bestiario di felini. La mostra è aperta al pubblico e presenta vari gioielli in esposizione.