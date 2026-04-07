Mostra arte e fotografia alla Coffee House di Palazzo Colonna

Una mostra dedicata all’arte e alla fotografia si svolge presso la Coffee House di Palazzo Colonna, situata nel centro di Roma, vicino a Piazza SS. Apostoli. L’esposizione presenta una selezione di opere che spaziano tra immagini storiche e contemporanee, all’interno di uno spazio storico che fa parte di un edificio noto per il suo stile barocco. L’evento è aperto al pubblico e rimarrà visitabile fino a data da definire.

Nel cuore della Roma più aristocratica e barocca presso la Coffee House di Palazzo Colonna, Piazza SS. Apostoli 67, prende forma una mostra intitolata Arte e fotografia: il dialogo delle immagini, che indaga uno dei rapporti più affascinanti della storia visiva: quello tra pittura e fotografia. L’esposizione, curata dall’art manager Michele Crocitto, si terrà venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 dalle ore 10,00 alle 19,00. Un dialogo che, se in passato è stato segnato da una sottile rivalità - basti pensare a come la fotografia, alla sua nascita, sembrasse mettere in crisi il primato della pittura - oggi si rivela invece come uno spazio fertile di contaminazione e crescita reciproca. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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