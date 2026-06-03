Il sindaco ha annunciato che a partire da settembre sarà adottato un nuovo statuto per il Palio marinaro, con l’obiettivo di superare l’attuale Ente Palio. La riforma prevede la creazione di una nuova struttura amministrativa. La decisione è stata comunicata durante un incontro pubblico, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del nuovo statuto o sulla forma della futura organizzazione. La modifica sarà ufficializzata con l’adozione di un nuovo documento normativo.

MONTE ARGENTARIO Palio, il sindaco annuncia la riforma: "L’Ente Palio sarà superato, servirà una nuova struttura con un nuovo statuto da settembre". Un richiamo alla calma immediato, ma anche l’avvio di un percorso di profonda revisione dell’organizzazione del Palio Marinaro dell’Argentario, quello di Porto Santo Stefano. È quanto annunciato dal sindaco nel corso di un intervento su Lifebox Streaming prima del Palio di Porto Ercole, in cui ha affrontato il tema del futuro della manifestazione e dell’attuale assetto dell’Ente Palio della rassegna santostefanese. Il primo passo sarà un incontro con le forze dell’ordine, i rappresentanti dei rioni e tutti i soggetti coinvolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio marinaro, la svolta. Il sindaco Cerulli annuncia: "Ci sarà un nuovo statuto"

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