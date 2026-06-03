Durante la partita contro il Cagliari, un giocatore italiano ha segnato un gol decisivo sulla fascia destra, dimostrando una crescita significativa. Questa prestazione ha attirato l'attenzione dei media sportivi, che hanno sottolineato il suo ruolo chiave nel confronto tra le principali squadre europee. La sua performance si inserisce in un confronto più ampio con altri atleti di alto livello che si contendono il ruolo di miglior laterale destro del continente.

Marco Palestra è pronto a imbracciare uno zaino pesante, indossare i ramponi e incamminarsi verso la vetta con due racchettoni grossi così. La montagna è alta e fin qui non l'ha mai scalata: si chiama Europa. E la giocherà in ogni caso. Se dovesse andare all’Inter si misurerebbe con la Champions League, ma su di lui non ci sono solo i nerazzurri. Tuttavia, il gran saluto di Dumfries - diretto verso il Real Madrid, pronto a pagare la clausola di 20 milioni - spingerà i piani alti nerazzurri ad andare oltre i 40 milioni più cinque di bonus già offerti all’Atalanta. Premessa: Marco, 21 anni, era alla sua prima annata da titolare in Serie A. Ha chiuso con un gol e quattro assist in 37 presenze. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Palestra alla prova Europa: il confronto con gli altri top del suo ruolo

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