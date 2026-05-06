A&O Shearman cresce in Italia | nuove partner nel Private Equity

A&O Shearman ha annunciato l’ingresso di nuove partner nel settore Private Equity in Italia, segnando un passo importante per la società nel mercato nazionale. Le nomine riguardano professioniste con esperienza nel campo degli investimenti e delle operazioni finanziarie. La decisione porta a una ridefinizione delle figure di vertice tra le società legali presenti nel paese, influenzando le strutture di leadership di entrambe le realtà.

? Cosa scoprirai Chi sono le nuove partner che guidano il Private Equity di A&O Shearman?. Come cambiano le gerarchie di A&O Shearman e Clifford Chance in Italia?. Quali settori strategici stanno spingendo le nuove nomine negli studi legali?. Perché i grandi studi stanno puntando tutto sulla crescita interna?.? In Breve Francesca Croci e Chiara De Luca portano i soci A&O Shearman in Italia a diciassette.. Vittorio Novelli diventa counsel in Clifford Chance specializzato in infrastrutture e sistemi satellitari.. Le promozioni avvengono il primo maggio 2026 in sedi di Milano e Roma.. Il movimento mira a gestire operazioni cross-border in settori energia e infrastrutture.🔗 Leggi su Ameve.eu

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