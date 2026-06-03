other nature | la mostra di marianna sannino a milano da workness club
OTHER SIZE GALLERY by WORKNESS CLUB è lieta di presentare Other Nature, prima personale milanese di Marianna Sannino, a cura di Maria Savarese. L'inaugurazione è fissata per giovedì 11 giugno 2026 alle ore 18:00 negli spazi di Via Andrea Maffei 1, Milano. La mostra resterà aperta fino al 28. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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