Ospedale Perrino | pneumatici squarciati a una dipendente Sanitaservice Stanca di subire
Una dipendente di Sanitaservice ha trovato i pneumatici di un veicolo aziendale squarciati presso l'ospedale Perrino. La donna ha dichiarato di essere stanca di subire questi episodi di vandalismo, che si verificano dopo turni di lavoro impegnativi nel settore sanitario pubblico. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini in corso o sui responsabili.
BRINDISI – Finire un estenuante turno di lavoro in prima linea per la sanità pubblica e trovarsi di fronte all'ennesimo, vile atto di vandalismo. È il triste destino toccato ieri mattina, 2 giugno, a una 45enne, una dipendente di Sanitaservice in servizio presso l'ospedale "Antonio Perrino" di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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