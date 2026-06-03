Ospedale Perrino | pneumatici squarciati a una dipendente Sanitaservice Stanca di subire

Notizia in breve

Una dipendente di Sanitaservice ha trovato i pneumatici di un veicolo aziendale squarciati presso l'ospedale Perrino. La donna ha dichiarato di essere stanca di subire questi episodi di vandalismo, che si verificano dopo turni di lavoro impegnativi nel settore sanitario pubblico. Non sono stati forniti dettagli su eventuali indagini in corso o sui responsabili.