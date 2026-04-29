Raid vandalico vicino piazza Casalbore | pneumatici squarciati

Nella zona vicino a piazza Casalbore, alcuni veicoli sono stati colpiti da un atto vandalico durante la notte. Gli autori hanno squarciato gli pneumatici di più automobili parcheggiate, lasciando i proprietari a dover affrontare danni visibili e disagio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuna persona è stata presa in custodia al momento.

Raid vandalico a Salerno: diverse vetture, infatti, sono state prese di mira da ignoti. In particolare, alcuni proprietari delle auto in sosta hanno trovato gli pneumatici squarciati. È accaduto ieri sera in via Zenone e in via Pellecchia, a pochi passi da piazza Casalbore.Non è la prima volta.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Voragini sulla superstrada: pneumatici squarciati e traffico in tiltGrossi disagi provocati dal maltempo sulla Brindisi - Lecce, fra gli svincoli Porta Lecce e Tuturano. Raid vandalico all'interno del plesso 'Platani', svuotati gli estintoriRaid all’interno del plesso Platani di via Filippo Saporito ad Aversa, nel rione popolare Unrra Casas. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Raid vandalico vicino piazza Casalbore: pneumatici squarciati; Palermo, pietre contro il centro delle politiche giovanili a Borgo Nuovo: sarà inaugurata a breve; Addio al gallerista Bruno Borgo, riferimento per grandi artisti Da lui passarono Barriviera, Dinetto, Biasi e del Giudice; Giugliano, raid vandalico all'ex cinema Moderno: indagini su baby gang. Vandali nel parcheggio di piazza della Pace a Bologna: svuotati 7 estintori, 50 auto imbrattateBologna, 26 gennaio 2026 – Raid vandalico in un parcheggio privato in piazza della Pace ieri sera con 50 auto danneggiate e imbrattate. Un giovane di 1 5 anni è stato individuato e denunciato dalla ... ilrestodelcarlino.it Raid notturno ai distributori del latte: vandali ripresi dalle telecamereTre giovani in azione all’1.30 in piazza dei Poeti a Somaglia: danneggiate le strutture e rubati prodotti alimentari. Il Comune annuncia la linea dura ... ilgiorno.it Raid vandalico al Palakradina e al camposcuola “Di Natale” di Siracusa Ignoti si sono introdotti nella notte tra sabato e domenica nei locali delle strutture sportive, provocando danni e mettendo a soqquadro gli ambienti - facebook.com facebook Nuovo raid vandalico nella Pineta di San Luca: "Distrutti i progetti per i bambini di Japigia" x.com