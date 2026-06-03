Ortona siccità record a maggio | piogge giù dell’86% dal 1974

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Ortona si è registrata una siccità record a maggio, con le piogge inferiori dell’86% rispetto alla media dal 1974. Le condizioni atmosferiche hanno determinato un blocco delle precipitazioni nella regione, contribuendo a questa drastica diminuzione delle piogge. La carenza di acqua potrebbe influenzare le colture agricole e le riserve idriche locali. Non sono stati forniti dettagli sulle configurazioni atmosferiche specifiche che hanno causato questa situazione.

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Come influenzerà questo deficit idrico le colture e le riserve locali?. Quali configurazioni atmosferiche hanno bloccato le piogge in Abruzzo?. Perché alcune zone come Avezzano hanno ricevuto più pioggia?. Quanto durerà questa ondata di caldo e secchezza sul territorio?.? In Breve Il professore Gabriele Curci analizza il deficit idrico della zona costiera abruzzese.. Precipitazioni regionali dimezzate rispetto alla media storica con calo del 48%.. Avezzano registra un incremento delle piogge del 25% rispetto alla norma.. Giulianova registra un aumento termico di 1,3°C mentre Assergi cala di 1,3°C.. Ortona registra il record di siccità per il mese di maggio: le precipitazioni sono calate dell’86% rispetto alla media. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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