Operaio morto sul lavoro | investito da mezzo in movimento

Da napolitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un operaio è morto questo pomeriggio a Napoli, nel quartiere Poggioreale, dopo essere stato investito da un mezzo in movimento mentre lavorava. La vittima si trovava in strada quando è stato colpito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

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Un operaio è morto questo pomeriggio a Napoli, nel quartiere Poggioreale, mentre svolgeva il proprio lavoro. L'incidente è avvenuto in via Fasano, all'interno della sede di una società che si occupa di trasporti e logistica. Da quanto si apprende, l'uomo, 63 anni, sarebbe stato investito da un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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