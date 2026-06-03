Operaio morto sul lavoro | investito da mezzo in movimento

Un operaio è morto questo pomeriggio a Napoli, nel quartiere Poggioreale, dopo essere stato investito da un mezzo in movimento mentre lavorava. La vittima si trovava in strada quando è stato colpito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Un operaio è morto questo pomeriggio a Napoli, nel quartiere Poggioreale, mentre svolgeva il proprio lavoro. L'incidente è avvenuto in via Fasano, all'interno della sede di una società che si occupa di trasporti e logistica. Da quanto si apprende, l'uomo, 63 anni, sarebbe stato investito da un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

VideoNola - Morti sul lavoro, la Campania tra le regioni più colpite - (13-12-2025)

Notizie e thread social correlati

Incidente sul lavoro a Battipaglia: operaio investito da un muletto finisce in ospedaleUn incidente sul lavoro si è verificato ieri nella zona industriale di Battipaglia, coinvolgendo un operaio investito da un muletto.

Infortunio sul lavoro alla Reno de' Medici: operaio investito da un mulettoOggi nel pomeriggio si è verificato un incidente grave presso la cartiera Reno de’ Medici di Villa Santa Lucia, dove un operaio è stato investito da...

Temi più discussi: Incidenti sul lavoro, operaio morto schiacciato da una pressa a Lucca; Operaio muore ad Altopascio in provincia Lucca, è rimasto schiacciato da pressa; Operaio morto sul lavoro ad Altopascio, il cordoglio del presidente Giani; Ancora un morto sul lavoro, operaio schiacciato da pallet.

Vedova operaio morto sul lavoro, siamo noi condannati all'ergastolo. A Castrovillari Fillea Cgil ha consegnato borse di studio in memoria delle vittime #ANSA x.com

Incidente sul lavoro a Gavardo, operaio muore dopo essere stato schiacciato da un trattore: aveva 27 anniIncidente sul lavoro a Gavardo (Brescia): un operaio di 27 anni è rimasto schiacciato dal trattore ed è morto. Sul caso indagano i carabinieri e i tecnici di Ats. fanpage.it

Ercolano, operaio muore sul lavoro. Svuotava il pozzo nero: Ucciso dai gas tossiciLe telecamere di videosorveglianza hanno ripreso gli ultimi istanti di vita di Raffaele Magri, l’operaio di 58 anni di Caivano morto ieri pomeriggio a Ercolano subito dopo essersi calato ... ilmattino.it