A Torino, un tennistavolista ha ricevuto il titolo di Commendatore. Insieme a lui, sono state premiate altre 56 personalità. La cerimonia ha riconosciuto il contributo di questa figura nel promuovere il tennistavolo come attività con valenza civile a livello nazionale. Non sono stati forniti dettagli sui nomi delle altre persone premiate o sulle modalità di questa trasformazione.

Chi sono le altre 56 personalità premiate insieme a lui?. Come ha trasformato il tennistavolo in un impegno civile nazionale?. Perché il decreto di Mattarella celebra proprio questo percorso sportivo?. Quale impatto ha questo riconoscimento per la comunità di San Mauro?.? In Breve Cerimonia presso la Sala Giovanni Agnelli dell'Unione Industriale di Torino. Partecipazione di Donato Giovanni Cafagna, Stefano Lo Russo e Andrea Tronzano. In totale 57 personalità premiate con diversi gradi dell'onorificenza. Celebrazione legata all'ottantesimo anniversario della Repubblica e al voto del 1946. Renato Di Napoli riceve l’onorificenza di Commendatore a Torino durante le celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ameve.eu - Onore al tennistavolo: Di Napoli diventa Commendatore a Torino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Serafico di Assisi: Francesca Di Maolo diventa Commendatore

Leggi anche: Tre menzioni d'onore su quattro al Salone del Libro di Torino: trionfa il liceo Gioia

Argomenti più discussi: Tennistavolo, Sassari sconfitta con onore: lo scudetto a Castelgoffredo; Tremila universitari-atleti da tutta Italia si sfidano ai campionati nelle città dell’Upo a Novara.

Tennistavolo, Sassari sconfitta con onore: lo scudetto a CastelgoffredoNon partiva certo favorito il TT Sassari contro la corazzata Castelgoffredo. Nella partita di ritorno della finale scudetto femminile partiva infatti dalla sconfitta per 3-0, mercoledì in garauno a Sa ... unionesarda.it

Undici giorni di sfide al PlayHall: Riccione riabbraccia il grande tennistavoloPer il sesto anno consecutivo la città romagnola ospita la manifestazione nazionale. In programma anche il Campionato Interforze e la Coppa delle Regioni ... today.it