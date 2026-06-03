Onda di eredità | 6.460 miliardi cambieranno le ricchezze in Italia

In Italia, 6.460 miliardi di euro di patrimoni passeranno di mano attraverso le successioni nei prossimi anni. La maggior parte di questa eredità riguarda beni immobili e investimenti finanziari. La tassa di successione italiana è più bassa rispetto a quella di Francia e Germania, con aliquote più contenute. La distribuzione della ricchezza tra gli under 40 potrebbe subire variazioni in base a queste dinamiche fiscali.

Come cambierà la distribuzione della ricchezza tra gli under 40?. Perché l'Italia tassa le successioni meno di Francia e Germania?. Quanto influisce l'attesa dell'eredità sulle abitudini di risparmio dei giovani?. Chi gestirà il passaggio di oltre 6.000 miliardi di euro?.? In Breve Over 50 detengono il 75% della ricchezza, mentre gli under 40 solo il 9%.. Il 10% della popolazione possiede il 60% del patrimonio nazionale complessivo.. L'imposta di successione italiana incassa 1 miliardo di euro, lo 0,05% del PIL.. L'aspettativa ereditaria riduce il risparmio dei nuclei familiari del 17%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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