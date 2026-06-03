Oncologia Crotone | Barbuto denuncia il degrado dei reparti

Notizia in breve

Un rappresentante dei pazienti oncologici ha segnalato il degrado dei reparti di oncologia a Crotone. Sono state sollevate preoccupazioni riguardo alle condizioni dei servizi igienici e alla coabitazione con il reparto di nefrologia, con possibili rischi sanitari per i pazienti. La denuncia evidenzia problemi nelle strutture e nelle condizioni di sicurezza. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi o risposte delle autorità sanitarie.