Oncologia Crotone | Barbuto denuncia il degrado dei reparti
Un rappresentante dei pazienti oncologici ha segnalato il degrado dei reparti di oncologia a Crotone. Sono state sollevate preoccupazioni riguardo alle condizioni dei servizi igienici e alla coabitazione con il reparto di nefrologia, con possibili rischi sanitari per i pazienti. La denuncia evidenzia problemi nelle strutture e nelle condizioni di sicurezza. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi o risposte delle autorità sanitarie.
Come fanno i pazienti oncologici a condividere i servizi igienici? Quali rischi sanitari comporta la coabitazione con il reparto di Nefrologia? Chi deve intervenire per garantire la separazione logistica dei reparti? Cosa rischiano i malati se le cure subiscono interruzioni durante i lavori??? In Breve Dott.ssa Carla Cortese guida l'équipe medica del reparto oncologico Coabitazione forzata tra reparti di Oncologia e Nefrologia con servizi igienici condivisi Richiesta attiva . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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