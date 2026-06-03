Omaggio a John Lennon al Miles Jazz Club | canta Marcello Mandreucci
Al Miles Jazz Club si è svolta una serata dedicata a John Lennon, artista e compositore noto per aver influenzato la musica moderna. La serata ha visto l’esibizione di Marcello Mandreucci, che ha interpretato alcune delle sue canzoni più celebri. L’evento ha celebrato il contributo di Lennon alla musica e alla cultura pop, con un focus sulle sue composizioni e sul suo ruolo come voce innovativa del XX secolo.
Una serata speciale dedicata a John Lennon, artista visionario, poeta, compositore e voce immortale capace di segnare la storia della musica contemporanea.Il Miles Jazz Club rende omaggio al suo universo musicale con un concerto intenso e coinvolgente che attraversa alcuni dei suoi brani più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Imagine – John Lennon | Smooth Jazz Cover (Relaxing Jazz Version)
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VENERDI 5 GIUGNO – OMAGGIO A JOHN LENNON Miles Jazz Club – Via Enrico Albanese 5, Palermo Cena alla carta dalle 20:00 alle 22:30 Concerto ore 21:30 Prenotazioni WhatsApp: 391 436 1644 Una serata speciale dedicata a John Lenn facebook
John Lennon e sua Madre Superiora 1969 - arte di me reddit
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