Omaggio a John Lennon al Miles Jazz Club | canta Marcello Mandreucci

Notizia in breve

Al Miles Jazz Club si è svolta una serata dedicata a John Lennon, artista e compositore noto per aver influenzato la musica moderna. La serata ha visto l’esibizione di Marcello Mandreucci, che ha interpretato alcune delle sue canzoni più celebri. L’evento ha celebrato il contributo di Lennon alla musica e alla cultura pop, con un focus sulle sue composizioni e sul suo ruolo come voce innovativa del XX secolo.