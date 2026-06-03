Olimpia Milano-Brescia | orario e dove vederla in tv
Oggi, mercoledì 3 giugno, si gioca gara-3 tra Olimpia Milano e Brescia nella semifinale dei playoff di Serie A di basket. La serie è ferma sull’1-1 dopo le prime due partite. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming.
(Adnkronos) – Tornano in campo i playoff della Serie A di basket. Oggi, mercoledì 3 giugno, l'Olimpia Milano sfida la Germani Brescia – in diretta tv e streaming – in gara-3 nella semifinale degli spareggi scudetto, con la serie ferma sull'1-1. L'Olimpia arriva all'appuntamento dopo aver eliminato la Reggiana nei quarti, mentre Brescia ha superato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Olimpia Milano - Brescia Extended Highlights
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