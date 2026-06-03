Offre agli amici le immagini dell'ex fidanzatina 15enne uno di loro lo denuncia | 18enne indagato per revenge porn

Un ragazzo di 18 anni di Mira è stato denunciato per aver condiviso immagini private della sua ex fidanzatina di 15 anni. Le forze dell'ordine hanno avviato un’indagine dopo che un amico dell’adolescente ha segnalato la diffusione di foto intime. L’indagato è stato iscritto nel registro degli indagati per revenge porn. Le immagini sono state condivise tra amici tramite messaggi e social network. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato ancora formalmente contestata.

Un ragazzo di 18 anni di Mira è stato raggiunto dalle forze dell'ordine per la diffusione di alcune immagini dell'ex fidanzatina 15enne. A denunciarlo è stato un amico, che ha raccontato dell'offerta del 18enne del materiale privato in cambio di denaro. Quest'ultimo si sarebbe rifiutato, ma avrebbe ricevuto lo stesso il materiale. Spaventato da quanto stava accadendo, ha deciso di denunciare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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