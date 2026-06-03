Odontoiatria Genova richiama studenti da 18 Paesi | Modello di eccellenza internazionale

Da genovatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Genova richiama studenti da 18 Paesi per corsi di odontoiatria. L’università locale organizza master e corsi di perfezionamento postgraduate, guidati dal professor Stefano Benedicenti. La città si conferma un centro di formazione odontoiatrica di livello internazionale, attirando studenti provenienti da diverse nazioni. La proposta formativa si distingue come esempio di eccellenza nel settore.

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Genova si conferma sempre più un punto di riferimento internazionale nella formazione odontoiatrica avanzata grazie ai master e ai corsi di perfezionamento postgraduate promossi dall’Università di Genova e coordinati dal professor Stefano Benedicenti. Negli ultimi anni, i programmi internazionali. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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