OCSE | crisi in Medio Oriente frena la crescita globale al 2,8%

L’OCSE ha rivisto al ribasso le stime di crescita globale al 2,8% a causa della crisi in Medio Oriente. La chiusura dello Stretto di Hormuz potrebbe far salire i prezzi alimentari. Nel frattempo, i mercati azionari continuano a salire, anche se il PIL mondiale rallenta. La situazione internazionale influisce sui prezzi e sui mercati finanziari, mentre le preoccupazioni legate alla stabilità della regione persistono.

Come influenzerà la chiusura dello Stretto di Hormuz i prezzi alimentari?. Perché i mercati azionari crescono mentre il PIL mondiale rallenta?. Quanto peserà l'inflazione dell'Eurozona sul potere d'acquisto nel 2026?. Quali nazioni rischiano la recessione se il conflitto si prolunga?.? In Breve Inflazione Eurozona prevista al 2,8% nel 2026 contro il 2,1% del 2025.. Crescita USA stimata al 2,0% nel 2026 con rallentamento all'1,8% nel 2027.. S&P cresce del 28% nell'ultimo anno nonostante le tensioni geopolitiche.. Cina rallenta al 4,5% nel 2026 mentre l'India corre al 6,3%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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