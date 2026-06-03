Dopo il temporale, il popolo dell’Oca si è riunito per la cena del piatto, chiudendo i festeggiamenti di luglio. Il governatore ha dichiarato che si riparte da qui, sottolineando la continuità. Il capitano ha aggiunto che la squadra si farà trovare pronta ai prossimi impegni. La serata ha segnato la conclusione delle celebrazioni, con partecipanti che hanno condiviso il momento conviviale dopo le festività.

"Ci ritroviamo, da qui ripartiamo, senza mai fermarci", premette il governatore dell’Oca Claudio Laini al popolo che, terminato il temporale, lunedì sera si è messo a tavola per la cena del piatto che ha concluso i festeggiamenti per la vittoria di luglio. "Non chiudiamo il percorso, lo proseguiamo. Da decenni. Sembra ieri il 3 luglio, il piatto che abbiamo servito è la continuità. La perseveranza, la trama che ci lega al passato e che ci rende forti nel presente. Un passato fortificato da contradaioli e dirigenti che hanno fatto la Contrada, l’hanno segnata e insegnata", sottolinea Laini che fa un ulteriore ringraziamento agli amici della Sedia che hanno concluso il mandato, dando il benvenuto a chi è subentrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oca, la cena del piatto. Laini: "Si riparte da qui". Il capitano Cottini: "Ci faremo trovare pronti"

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