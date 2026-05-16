Realme C100 5G | resistente smartphone dall’elevata autonomia
Realme ha annunciato il lancio del nuovo modello C100 5G, uno smartphone che si caratterizza per una batteria di 6.000 mAh. Il dispositivo supporta la connettività 5G e presenta una struttura resistente. Finora, sono state divulgate informazioni riguardo alle sue caratteristiche principali, senza dettagli aggiuntivi su specifiche tecniche o disponibilità sul mercato. La presentazione ufficiale si sta avvicinando, ma al momento non sono stati rilasciati ulteriori dati o immagini del prodotto.
Realme ha svelato le prime informazioni sul nuovo smartphone C100 5G. Il nuovo modello dell’azienda cinese si distingue per tre caratteristiche: una capiente batteria da 6.600 mAh, un display ultra-luminoso con una frequenza di 144 Hz e una struttura con resistenza agli urti di grado militare. 🔗 Leggi su Today.it
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