Realme C100 5G | resistente smartphone dall’elevata autonomia

Realme ha annunciato il lancio del nuovo modello C100 5G, uno smartphone che si caratterizza per una batteria di 6.000 mAh. Il dispositivo supporta la connettività 5G e presenta una struttura resistente. Finora, sono state divulgate informazioni riguardo alle sue caratteristiche principali, senza dettagli aggiuntivi su specifiche tecniche o disponibilità sul mercato. La presentazione ufficiale si sta avvicinando, ma al momento non sono stati rilasciati ulteriori dati o immagini del prodotto.

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