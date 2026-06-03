Un cantiere avviato in via Rospicciano, davanti all’ufficio postale, prevede la realizzazione di un parcheggio con 69 posti auto. Contestualmente, si procede alla riqualificazione di via Trieste. La nuova area di sosta e la sistemazione della strada mirano ad aumentare i servizi e migliorare i collegamenti nel quartiere. I lavori sono in corso da inizio giugno e sono destinati a concludersi entro l’anno.

Ponsacco, 3 giugno 2026 – Un cantiere atteso quello per la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico in via Rospicciano, nell’area antistante l’ufficio postale, e per la contestuale riqualificazione di via Trieste. I lavori sono iniziati nei giorni scorsi e andranno avanti per sei mesi. L’opera consentirà – un investimento da 221.145,31 euro – di realizzare una nuova area di sosta a servizio della cittadinanza in una zona particolarmente frequentata, migliorando l’accessibilità agli uffici postali e creando un collegamento più funzionale con il centro cittadino attraverso la riqualificazione di via Trieste. Il progetto è stato concepito – spiega una nota – con particolare attenzione agli aspetti ambientali e alla qualità degli spazi urbani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo parcheggio da 69 posti, valorizzazione di via Trieste. “Più servizi e collegamenti”

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