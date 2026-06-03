È stato completato a Torre del Cerrano un corso per formare nuovi esperti di cetacei. Il percorso formativo ha coinvolto professionisti specializzati nella tutela e nello studio dei mammiferi marini. La formazione si è concentrata su tecniche di osservazione e monitoraggio, con l’obiettivo di migliorare le attività di ricerca e tutela delle specie. La presenza di nuovi esperti dovrebbe contribuire a rendere più efficace l’esperienza di osservazione dei cetacei in mare.

Come cambierà l'esperienza di osservazione dei cetacei grazie a questi nuovi esperti?. Quali competenze specifiche hanno acquisito i ventidue professionisti durante il corso?. Perché il Ministero dell'Ambiente ha scelto di sostenere questo programma formativo?. In che modo la certificazione HQWW® riduce l'impatto umano sugli ecosistemi?.? In Breve Nove operatori specializzati hanno ottenuto la certificazione HQWW presso Torre del Cerrano.. Sei nuove realtà sono entrate ufficialmente nel network internazionale di osservazione.. Il programma formativo 2026 è stato sostenuto dal Ministero dell'Ambiente (MASE).. Il corso si è concluso mercoledì 03 giugno 2026 con modalità ibrida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi esperti per i cetacei: concluso il corso a Torre del Cerrano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

2,8 milioni per la Torre del Cerrano: restauro storico e nuovo portoSono stati annunciati circa 2,8 milioni di euro destinati al restauro e alla conservazione della Torre del Cerrano, un edificio storico costruito nel...

Leggi anche: Concluso il II corso nella vallata del Savio, consegnati gli attestati ai 12 nuovi operatori sociosanitari