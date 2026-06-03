Nuove posizioni economiche ATA ecco le prime graduatorie provvisorie AGGIORNATO con Avellino Udine Oristano Terni Pisa Pordenone

Gli uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le prime graduatorie provvisorie per le nuove 46.000 posizioni economiche ATA. Questi benefici economici sono destinati a valorizzare il personale, in base a quanto stabilito dal CCNL 201921. Le graduatorie sono state rese disponibili in diverse province, tra cui Avellino, Udine, Oristano, Terni, Pisa e Pordenone. Le pubblicazioni rappresentano il primo passo per l'assegnazione ufficiale delle posizioni.

Le graduatorie sono provvisorie. Gli aspiranti hanno 10 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, per presentare reclamo. Una volte esaminati i reclami e corretti gli errori, le graduatorie saranno definitive. Con nota del 28 maggio il MIM ha comunicato che le provvisorie devono essere pubblicate entro il 5 giugno. Le definitive entro il 19 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve? Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Posizioni economiche ATA, prove dal 23 febbraio: le info utili e a cosa fare attenzione

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