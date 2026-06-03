Nuove posizioni economiche ATA ecco le prime graduatorie provvisorie AGGIORNATO con Oristano Terni Pisa Pordenone
Gli uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le prime graduatorie provvisorie per le 46.000 posizioni economiche ATA. Queste graduatorie riguardano l'attribuzione di benefici economici destinati al personale, in base a quanto previsto dal CCNL 201921. Sono stati aggiornati i dati per le province di Oristano, Terni, Pisa e Pordenone. Le graduatorie sono accessibili e in fase di pubblicazione.
Le graduatorie sono provvisorie. Gli aspiranti hanno 10 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, per presentare reclamo. Una volte esaminati i reclami e corretti gli errori, le graduatorie saranno definitive. Con nota del 28 maggio il MIM ha comunicato che le provvisorie devono essere pubblicate entro il 5 giugno. Le definitive entro il 19 giugno. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve? Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Posizioni economiche ATA, ecco come sarà organizzata la prova finale. Tutte le info utili
Notizie e thread social correlati
Nuove posizioni economiche ATA, ecco le prime graduatorie provvisorie [AGGIORNATO con Terni, Pisa, Pordenone, Asti, Alessandria, Lucca]Le prime graduatorie provvisorie per le nuove 46mila posizioni economiche ATA sono state pubblicate dagli Uffici scolastici provinciali.
Nuove posizioni economiche ATA, ecco le prime graduatorie provvisorie [AGGIORNATO con Pordenone, Asti, Alessandria, Lucca]Gli Uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le prime graduatorie provvisorie per le 46.
Temi più discussi: Nuove posizioni economiche ATA, ecco le prime graduatorie provvisorie [AGGIORNATO con Milano, Sassari, Matera]; Posizioni economiche ATA: al via l’elaborazione delle graduatorie provinciali; Posizioni Economiche ATA, rilascio delle funzioni informatiche per l’elaborazione delle graduatorie provinciali; Posizioni economiche personale ATA, aperte le funzioni per elaborare le graduatorie, che saranno pubblicate entro il 5 giugno.
Posizioni economiche ATA: come si calcola punteggio servizio, quando conta e dove si visualizza. https://www.orizzontescuola.it/posizioni-economiche-ata-come-si-calcola-punteggio-servizio-quando-conta-e-dove-si-visualizza/ facebook
Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le attese graduatorie per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA, i benefici economici finalizzati a valorizzare il personale, così come previsto dal CCNL 2019/21. x.com
Nuove posizioni economiche ATA, ecco le prime graduatorie provvisorie [AGGIORNATO con Pisa, Pordenone, Asti, Alessandria, Lucca]Gli Uffici scolastici regionali iniziano a pubblicare le attese graduatorie per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA, i benefici economici finalizzati a valorizzare il personale, ... orizzontescuola.it
Posizioni economiche ATA, graduatorie provvisorie entro il 5 giugno, definitive entro il 19Con la nota ministeriale n. 14297 del 28 maggio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato lo sblocco delle procedure informatiche necessarie per l’elaborazione delle graduatorie pr ... tecnicadellascuola.it