Nuova versione 5.63 | arrivano i video e l’IA potenziata negli articoli

La versione 5.6.3 introduce i video e l’intelligenza artificiale potenziata negli articoli. Il nuovo motore Metal potrebbe influenzare la durata della batteria di alcuni dispositivi. La sezione aggiornata permette di monitorare automaticamente diversi prodotti Amazon. Non sono state fornite specifiche dettagliate sui dispositivi coinvolti o sui miglioramenti tecnici.

Come influenzerà il nuovo motore Metal la durata della batteria?. Quali prodotti Amazon può monitorare automaticamente la nuova sezione?. Come cambierà l'esperienza di lettura con le nuove copertine video?. Perché i riassunti AI sono diventati più fluidi e trasparenti?.? In Breve Motore Metal integrato per animazioni fluide e risparmio batteria. Monitoraggio automatico prezzi tramite inserimento link Amazon. Nuova barra filtri unificata per categorie offerte lampo e bombe. Correzione bug sfarfallio tempo lettura su dispositivi senza Apple Intelligence. L’aggiornamento 5.6.3 introduce video negli articoli e potenzia l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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