Nuova Jeep Renegade 2027 | come sarà il nuovo modello?

La produzione della Jeep Renegade si è fermata a Melfi alla fine del 2025. La casa automobilistica sta lavorando a una versione aggiornata del modello, prevista per il 2027. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche o sul design del nuovo veicolo. La ripresa della produzione segnerà il ritorno del modello sul mercato dopo la sospensione.

Dopo lo stop alla produzione a Melfi a fine 2025, la Jeep Renegade si sta preparando a un ritorno in grande stile. Durante l’Investor Day Stellantis 2026, il CEO Antonio Filosa ha mostrato una slide con un misterioso SUV compatto che ha riacceso i riflettori sul modello. L’arrivo della nuova generazione è previsto proprio per il 2027. Non si tratterà di un semplice aggiornamento, ma di una rivoluzione completa che cambierà posizionamento, dimensioni e tecnologia per sfidare direttamente rivali del calibro della Dacia Duster. Foto da Mahboub 1: Ecco come sarà la nuova Jeep Renegade 2027 in base ai piani industriali e alle ultime indiscrezioni: Dimensioni e Design: Più muscolosa e “Bad Boy”. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Novo Jeep Renegade 2027: Veja a evolução

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