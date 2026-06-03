Un incendio ha colpito un edificio nel quartiere di Malviya Nagar, a Nuova Delhi, provocando almeno 21 vittime. L’incendio si è verificato nel pomeriggio e le autorità sono intervenute con squadre di vigili del fuoco. Non sono ancora stati resi noti dettagli sulle cause dell’incendio o sulle condizioni delle persone coinvolte. La polizia sta conducendo indagini per chiarire quanto accaduto.

In India, a Nuova Delhi, un incendio ha devastato un edificio nel quartiere di Malviya Nagar, nella parte meridionale della città. Lo riferisce l’agenzia di stampa indiana Press Trust of India, aggiungendo che ci sono diversi feriti. Sono almeno 21 i morti nell’incendio e diverse delle vittime sarebbero straniere, perlopiù provenienti da Asia Centrale e Africa. Mentre in un primo momento era stato riferito che le fiamme erano divampate nel ristorante al piano terra dell’edificio, successivamente è emerso che l’incendio sarebbe scoppiato in un B&B. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo 37 persone dall’edificio, ha dichiarato il funzionario dei vigili del fuoco Abhilash Malik. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nuova Delhi, edificio in fiamme: almeno 21 vittime

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Delhi News: 9 Killed, Several Rescued After Massive Fire Breaks Out in Vivek Vihar Building

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