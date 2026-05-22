La visita del premier indiano a Roma ha coinvolto incontri ufficiali e colloqui con rappresentanti italiani, senza che siano stati rilasciati commenti pubblici immediati. La visita si inserisce in un viaggio ufficiale, senza annunci di accordi o firme di contratti immediati. L’evento si svolge in un momento di crescente attenzione verso i rapporti tra i due paesi, senza che siano stati comunicati dettagli su eventuali progetti condivisi.

Quando Giorgia Meloni ha accolto il premier indiano con un «Welcome to Rome, my friend», accompagnandolo anche in una visita notturna al Colosseo, molti hanno letto la scena come una fotografia di cordialità personale. È anche questo, naturalmente. Ma ridurre la visita di Modi a una questione di chimica tra leader, selfie e diplomazia social significa non vedere il punto essenziale. Dietro l’immagine c’è una scelta politica. Roma e Nuova Delhi stanno provando a costruire una relazione che tiene insieme industria, difesa, energia, porti, migrazione qualificata, tecnologie critiche e sicurezza marittima. Adnkronos ha colto bene il senso della giornata, presentandola non come un semplice bilaterale, ma come un appuntamento che «va ben oltre il protocollo diplomatico». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Roma e Nuova Delhi, la nuova rotta passa dal Mediterraneo

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