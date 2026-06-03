Novo Nordisk investe oltre un miliardo ad Anagni | 400 nuovi posti di lavoro

Notizia in breve

Novo Nordisk ha annunciato un investimento superiore a un miliardo di euro ad Anagni, con la creazione di 400 nuovi posti di lavoro. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha incontrato a Palazzo Piacentini il vice presidente e general manager di Novo Nordisk Italia, insieme al presidente della Regione Lazio e commissario straordinario per il progetto. La discussione ha riguardato i dettagli dell’investimento e le opportunità occupazionali legate alla nuova struttura.