Novo Nordisk investe oltre un miliardo ad Anagni | 400 nuovi posti di lavoro
Novo Nordisk ha annunciato un investimento superiore a un miliardo di euro ad Anagni, con la creazione di 400 nuovi posti di lavoro. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha incontrato a Palazzo Piacentini il vice presidente e general manager di Novo Nordisk Italia, insieme al presidente della Regione Lazio e commissario straordinario per il progetto. La discussione ha riguardato i dettagli dell’investimento e le opportunità occupazionali legate alla nuova struttura.
Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato a Palazzo Piacentini Jens Pii Olesen, vice president e general manager di Novo Nordisk Italia, e Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio e commissario straordinario di governo per il progetto di Anagni, in provincia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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