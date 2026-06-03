Martedì sono previste forti temporali e raffiche di vento sopra gli 80 kmh in Nord e Liguria. Le raffiche più intense colpiranno le zone costiere e le aree interne più esposte. I temporali si sposteranno verso l'est della regione a partire dalla tarda mattinata. La perturbazione porterà pioggia intensa e venti sostenuti, con effetti più forti nelle aree già interessate da condizioni meteorologiche instabili.

Dove colpiranno con più violenza le raffiche di vento sopra gli 80 kmh?. Quando inizierà esattamente lo spostamento dei temporali verso l'est della regione?. Quali zone rischiano la caduta di grandine durante il pomeriggio?. Quanto scenderanno le temperature nelle aree interne dopo il passaggio del fronte?.? In Breve Raffiche di vento superiori a 70-80 kmh previste martedì pomeriggio.. Temperature interne in calo fino a minime di +8°C.. Mare molto mosso o agitato tra il tardo pomeriggio e la serata.. Miglioramento con cieli sereni previsto per mercoledì 3 giugno.. Temporali e vento forte colpiranno la Liguria e il Nord Italia martedì 2 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nord e Liguria: martedì arrivano temporali e raffiche di vento

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