Una atleta ha vinto l’oro a Cesenatico stringendo i denti, nonostante un infortunio al ginocchio che le causa dolore durante gli allenamenti. La donna sa che tra poche settimane dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. La vittoria è arrivata nonostante questa condizione fisica.

Sul gradino più alto del podio ci è salita stringendo i denti. Con un ginocchio che da tempo le presenta il conto a ogni allenamento e con la consapevolezza che tra poche settimane dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Eppure Nicole Finatti, diciottenne di Muggiò, ha trovato ancora una volta la forza di stupire tutti. Ai campionati nazionali Csen di ginnastica artistica, andati in scena a Cesenatico, l’atleta della Elga Sport di Nova ha conquistato il titolo di campionessa italiana al corpo libero nella categoria Senior, aggiungendo un prestigioso argento alle parallele e un quinto posto alla trave. "Il risultato è stato oltre le mie aspettative e ne sono davvero emozionata", racconta Nicole con la voce ancora carica dell’entusiasmo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nicole più forte dell’infortunio: oro a Cesenatico

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