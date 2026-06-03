Nicola Sguera continuano i successi | suo il Premio Lauberg

Da anteprima24.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nicola Sguera ha vinto il Premio Lauberg durante la celebrazione dell’80° anniversario della Repubblica. La premiazione si è svolta davanti a una platea di autorità e cittadini, in un evento ufficiale. La consegna del riconoscimento è avvenuta alla presenza di rappresentanti istituzionali, che hanno sottolineato i meriti del vincitore. La cerimonia ha visto anche interventi di vari ospiti, mentre il premio è stato consegnato in un’atmosfera formale e di grande rispetto.

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Tempo di lettura: 2 minuti In occasione della celebrazione dell’80° anniversario della Repubblica e del voto alle donne, ieri 2 giugno, presso il Comune di Teano, Nicola Sguera si è classificato al primo posto nella sezione Narrativa Edita della terza edizione del Premio Città di Teano “Carlo Lauberg e il Risorgimento”. L’opera premiata, “Legame doppio” (Iurio Editore, 2026), è una lettera immaginaria che ricalca gli stilemi dell’epistolografia ottocentesca. Il protagonista, Filippo, ex ufficiale borbonico in esilio a Marsiglia e ormai anziano, scrive al fratello Carlo Pisacane, il celebre patriota della spedizione di Sapri. Attraverso una... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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