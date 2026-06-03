Nicola Sguera continuano i successi | suo il Premio Lauberg

Notizia in breve

Nicola Sguera ha vinto il Premio Lauberg durante la celebrazione dell’80° anniversario della Repubblica. La premiazione si è svolta davanti a una platea di autorità e cittadini, in un evento ufficiale. La consegna del riconoscimento è avvenuta alla presenza di rappresentanti istituzionali, che hanno sottolineato i meriti del vincitore. La cerimonia ha visto anche interventi di vari ospiti, mentre il premio è stato consegnato in un’atmosfera formale e di grande rispetto.