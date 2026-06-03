Marianna Cosetta, nata nel 1885 ad Avola, è stata una donna siciliana che ha vissuto attraverso due guerre mondiali e il boom economico, morendo nel 1963. La sua bisnonna, trovata e senza famiglia, rappresenta una figura di rivolta silenziosa. La cucina è considerata un dominio femminile, dove le sue azioni e personalità hanno portato un senso di libertà e rivoluzione.

Cucina: regno delle donne. Trito e passatista slogan che solo la personalità di Marianna Cosetta, siciliana nata nel 1885 ad Avola e lì morta due guerre mondiali e un boom economico dopo, nel 1963, poteva far brillare di libertà e rivoluzione. È lei la protagonista del romanzo Soltanto il giorno (Giunti, da oggi in libreria) di Santina Cosetta, 47enne di Messina, sua bisnipote all’esordio letterario – "emozionatissima e un po’ confusa" –, che da anni cesella la sua storia tra memoria orale familiare e ricerche d’archivio. Santina Cosetta, da dove parte questo viaggio? "Della mia bisnonna avevo sentito parlare sin da piccola: mio padre, un oratore meraviglioso, non ha mai smesso di tramandarne la memoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nella Sicilia di Marianna : "La mia bisnonna trovatella. E la sua rivoluzione silenziosa"

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