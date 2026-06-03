nel nostro hotel non sono ammessi ebrei scoppia il caso in baviera

"Spiacenti, nel nostro hotel non sono ammessi ebrei ". Questa è la risposta che un hotel a conduzione familiare nella località di Lam, in Alta Baviera, avrebbe dato in lingua inglese a dei turisti israeliani. Ora, gli inquirenti tedeschi stanno indagando sull’episodio per verificare se sia stato commesso il reato di incitazione all’odio, mentre la piattaforma Booking.com ha tolto l'hotel dal proprio elenco. La struttura ha poi chiesto scusa, definendo la risposta "completamente sbagliata" e ha sostenuto che si è trattato di un errore generato da un sospetto di frode legato a prenotazioni false e tentativi di phishing. Solo all’ultimo è arrivata l’ammissione di colpa: il messaggio era stato inviato da un loro dipendente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Centro Hotel Kurfurstendamm, Berlin, Germany | Vacations In Europe

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