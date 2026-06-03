La principessa Leonor ha completato con successo il Corso Base di Paracadutismo presso la Scuola Militare Méndez Parada di Murcia, diventando la prima della famiglia reale a raggiungere questo risultato. Nei primi giorni di giugno 2026, l’erede al trono ha superato l’addestramento, segnando un passo importante nella storia delle forze armate della famiglia reale. Niente precedenti, nemmeno per il padre o il nonno, erano mai arrivati a questo livello di addestramento militare.

N ei primi giorni di giugno 2026, la Principessa Leonor di Spagna, erede al trono ed esponente di punta della nuova generazione di royal europei, ha conquistato un nuovo e storico traguardo completando con successo il Corso Base di Paracadutismo presso la Scuola Militare Méndez Parada di Murcia. La Casa Real ha diffuso un pacchetto di immagini e video spettacolari che mostrano la futura regina mentre si lancia nel vuoto. Si tratta di un addestramento ad alta intensità fortemente voluto dalla principessa per arricchire il suo terzo e ultimo anno di formazione nell’ Accademia Generale dell’Aria e dello Spazio. Una prova di assoluto coraggio che regala a Leonor un primato storico: è infatti il primo membro in assoluto della famiglia reale spagnola a ottenere il titolo ufficiale di paracadutista. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Neanche papà Felipe e nonno Juan Carlos si erano mai spinti così tanto in là nell'addestramento militare

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