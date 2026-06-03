Dopo settimane di voci, si parla di una possibile conferma della giuria di Ballando con le stelle. Solo due giudici potrebbero rimanere nella prossima stagione, mentre altri potrebbero essere sostituiti. La decisione finale non è ancora ufficiale, ma si discute di cambiamenti significativi nel team dei giudici. La trasmissione continua ad attirare attenzione sulle modalità di valutazione e sulla composizione della giuria.

Dopo settimane di indiscrezioni, torna al centro dell’attenzione il futuro della giuria di Ballando con le stelle. Le informazioni circolate nelle ultime ore indicano la possibilità di un riassetto significativo del cast dei giudici, con alcune presenze storiche che potrebbero non essere confermate nella prossima edizione. Il punto di partenza riguarda il possibile addio di Selvaggia Lucarelli, da anni volto fisso del programma. In base a quanto riportato da diverse fonti, l’ipotesi sarebbe legata a nuovi impegni televisivi che renderebbero difficile la sua permanenza nello show del sabato sera di Rai 1. Riorganizzazione della giuria di Ballando con le stelle: cosa emerge dalle fonti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Ne restano solo due”. Rivoluzione Ballando con le stelle, i giudici verso la conferma

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“Non solo Selvaggia Lucarelli”. Ballando con le stelle, rivoluzione nella giuria: chi esce, chi entraNelle ultime ore si sono diffuse voci di un cambiamento importante nella giuria di Ballando con le stelle.

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